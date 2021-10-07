Буйная парочка разгромила сауну в Уссурийске

В Уссурийске сотрудникам вневедомственной охраны пришлось выехать в сауну. Администратор нажал на тревожную кнопку, не в силах усмирить парочку, которая увлеклась разгромом заведения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.