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Царьград

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Русские военные спасли 10 мирных жителей в ходе операций в Курской области

Русские военные спасли 10 мирных жителей в ходе операций в Курской области

Русские военные успешно эвакуировали 10 мирных жителей из Гуева, Курская область, во время боевых действий.

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