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Садятся в "Танки". Свердловские чиновники потратились на машины премиум-класса. Деньги на закупки идут из госбюджета

Садятся в "Танки". Свердловские чиновники потратились на машины премиум-класса. Деньги на закупки идут из госбюджета

Пятый канал - новости и видео ФАС заинтересовалась закупкой машин для свердловских чиновников за 52 миллиона рублей Госслужащие решили не экономить на комплектации: двигатели под триста лошадиных сил, зеркала с подогревом, кожаный салон и панорамная крыша.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Уволить всех этих аферистов и наказать с максимальными сроками уголовной ответственности, как казнокрадов и с полной конфискацией всего имущества, без права впредь занимать должности в госструктурах, пусть идут на заводы работать. А эти деньги направить в детские лечебные учреждение, детские сады и школы- там эти средства нужнее.

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Бюджет для них стал пресловутой тумбочкой! А что,_ кто запрещал,- кто контролировал!? Подумаешь подымут волну ну так она пройдет и сойдет! Ну пошурудят слегонца помнут сиськи и всё забудут! А приобретенное останется!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

всех чиновников которые получили эти "танки" пересадить на скамью подсудимых и отправить отсиживать задницы в местах не столь отдаленных- в случае не ответа на вопрос- откуда у чиновников -Такие амбиции?- будете защищены от любых провокаций и под усиленным конвоем от 10 до 25 лет-правда желательно без права в дальнейшем занимать государственные вакансии !

Профиль пользователя Alex Krep
Alex Krep

Почему я ,с зарпалтой 50 т. р (как и большинство россиян) езжу на работу на своей автомашине,купленной за свои деньги,сам заправляюсь,сам ремонтирую.А чиновнику с зарплатой в 500000 р,предоставляют государственную.Пусть покупают за свой счет.

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Это для пенсионеров денег нет, а на мразей воров в чиновничьих и депутатских креслах - так сколько угодно... И про Жогу чего-то ничего не слышно...

Профиль пользователя Ольга
Ольга

Составители подобных опросников - перестаньте писать чушь и хоть немного изучайте тему своих "опросов". Губернатор Свердловской области не ветеран СВО, а чиновник, пересаживающийся из одного кресла в другое ( в 2012 г. стал председателем правительства Свердловской области, в 2016-м - председателем правления ПАО «Т Плюс» (совладельцем которого является Виктор Вексельберг), в 2019-м - губернатором Оренбургской области, в 2025 г. - губернатором Свердловской области).