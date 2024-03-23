Переворот на фондовом рынке — приложение для интернет-трейдинга «Dubrovsky» 12 апреля на фондовый рынок страны выходит новое приложение для интернет-трейдинга «Dubrovsky», которое позволит подключать разных брокеров для инвестирования и онлайн-торговли биржевыми и внебиржевыми инструментами.