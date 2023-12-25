Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Исключение делается для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощиПравительство России продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины.
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