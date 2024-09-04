#Нефть Между делом, очередной форс-мажор в Ливии: буквально несколько часов назад закрыли месторождение мощность 80 тыс.
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#Нефть Между делом, очередной форс-мажор в Ливии: буквально несколько часов назад закрыли месторождение мощность 80 тыс.
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