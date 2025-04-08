Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

Оборонный немецкий концерн Rheinmetall разрабатывает планы по производству пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков на заводе в ФРГ, от которого в рамках экономии намерен отказаться автопроизводитель Volkswagen, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на свои источники.