Путин поручил разрешить полеты дронов в безопасных регионах России

Вопрос о разрешении полетов для дронов в регионах России, где это будет оправдано с точки зрения безопасности, поручил проработать правительству президент России Владимир Путин 28 января на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
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