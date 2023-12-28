Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим эсминцем Diamond?

Лондону уже было вынесено предупреждение о «чрезмерной втянутости» в военные действия на Украине. После поражения в Феодосии БДК «Новочеркасск» ответной мерой РФ будет, вероятно, прямой удар по британскому военному кораблю.
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