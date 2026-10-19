Российский рынок одежды трещит по швам. Продажи падают, цены растут, а материалы дорожаютВ 2026 году в легпроме закрылись 8,9 тысячи предприятий, а продажи падают на фоне роста цен.
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