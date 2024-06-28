Новосибирский и Могилевский парламенты будут сотрудничать: рассказываем, как

Сегодня, 28 июня, новосибирская делегация приняла участие во встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти.
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