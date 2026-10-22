22 июня 2026 года в Москве умер Михаил Ножкин. Ему шёл 90-й год, болезнь была долгой. Для миллионов он был кумиром: «резидент» из «Ошибки резидента», автор песен, народный артист, десятилетиями казавшийся зрителю воплощением благородства, верности и мудрости.
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