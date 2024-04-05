Выбор Apple: роботы вместо машин

Компания Apple отказалась от разработки и самой идеи выпуска электромобиля. Возможно, опыт Tesla повлиял на такое решение, инновация в виде аккумулятора на колесах “не зашла” автомобилистам и падение спроса автопроизводители компенсируют ”ценовой войной”.