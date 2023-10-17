Перелом в битве за Авдеевку: враг выбит с господствующей высоты

Сдача города перечеркнёт все «перемоги» летнего контрнаступления, пишут самостийные эксперты Александр Ситников На фото: боевая работа экипажа ударного вертолета Ка-52 в ходе СВО (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В битве за Авдеевку укровермахт оказался в крайне невыгодной позиции.