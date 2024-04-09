«Прикрываем группу, чтобы их не подорвали»

На освобожденных территориях Донбасса первоочередной задачей становится разминирование. В ближнем тылу работают саперные группы, которые сначала расчищают дороги, а затем проводят и сплошное разминирование местности.
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