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В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от территорий

В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от территорий

Украинские власти рассматривают возможность отказа от возвращения территорий, однако они никогда не признаются в этом публично.

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Комментарии
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Федор Родников
Ни каких переговоров-всех бандерлогов на виселицу,а клоуна  на кол.
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16 час.
ч
чвсатпкьл
«Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство» а что кто-то им позволит сидеть вечно, таки так это произойдёт независимо от их желаний и времени. А для таких хохлов как Кравчук, то Украина должна быть в подчинении только с разницей у того кто больше заплатит.  🤣😂
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15 час.

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