В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от территорий

ч

чвсатпкьл

«Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство» а что кто-то им позволит сидеть вечно, таки так это произойдёт независимо от их желаний и времени. А для таких хохлов как Кравчук, то Украина должна быть в подчинении только с разницей у того кто больше заплатит. 🤣😂