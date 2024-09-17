Украинские власти рассматривают возможность отказа от возвращения территорий, однако они никогда не признаются в этом публично.
В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от территорий
Комментарии
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Федор Родников
Ни каких переговоров-всех бандерлогов на виселицу,а клоуна на кол.
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16 час.
ч
чвсатпкьл
«Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство» а что кто-то им позволит сидеть вечно, таки так это произойдёт независимо от их желаний и времени. А для таких хохлов как Кравчук, то Украина должна быть в подчинении только с разницей у того кто больше заплатит. 🤣😂
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15 час.
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