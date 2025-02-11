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Царьград

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В Краснодаре посетитель клуба расстрелял бойца ММА

В Краснодаре посетитель клуба расстрелял бойца ММА

В Краснодаре ночное выяснение отношений у клуба переросло в драку, а затем в стрельбу. Один из проигравших оказался не готов мириться с поражением и выстрелил в охранника, который оказался бойцом ММА.

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