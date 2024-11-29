⚡️Над Крымом силы ПВО уничтожили один беспилотник Минобороны России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️Над Крымом силы ПВО уничтожили один беспилотник Минобороны России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.