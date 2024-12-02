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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глейхенгауз о том, что Загитова надела на него шубу: «В Москве я этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен. Но это было весело»

На этапе Гран-при России в Казани олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Даниил Глейхенгауз поспорили, что он наденет ее шубу в случае чистого проката Дарьи Садковой.

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