Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ сообщает, что предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске «В марте со служащим на крейсере российским военным связался сотрудник украинской разведки, который предлагал устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение.
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