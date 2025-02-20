Полицейские из Подмосковья задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из частных домов на сумму около 3 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. по подозрению в совершении серии краж из частных домовладений задержали 43-летнего жителя Москвы, ранее судимого за аналогичные преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии