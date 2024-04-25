МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков оценил роль Ельцина в истории России
Комментарии
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Анфиса Иванова
Пройдет совсем немного времени и история отметит роль самого Пескова....
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13 час.
Надежда Белугина
Не знаю. как оценил Песков, но у нас в городе за время его правления. кладбище увеличилось вдвое.
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9 час.
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