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Песков оценил роль Ельцина в истории России

Песков оценил роль Ельцина в истории России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Пройдет совсем немного времени и история отметит роль самого Пескова....
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13 час.
Надежда Белугина
Не знаю. как оценил Песков, но у нас в городе за время его правления. кладбище увеличилось вдвое.
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9 час.

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