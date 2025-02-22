«Хватит крестопадов!»: организаторы российского фестиваля в ОАЭ вернули символы православия на храм Василия Блаженного

Генрих

А каким боком к произошедшему паскудству "...совковые многонациональные чинуши"??? Автор не мог ни лягнуть наше прошлое, при котором и кресты были на местах и Мавзолей никто не драпировал? И культуру и образование у нас возглавляют хрен его знает кто, но только не "совки"...далеко им до уровня тех, кто занимал эти должности в СССР. Лучше бы обратили внимание на то, что на День защитника Отечества в некоторых школах опять на сцене в качестве фона появились моряки-пиндосы с авианосцем США за спиной. Суки подлые и бестолковые.