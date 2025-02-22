БлокнотРУ Российское общественное мнение возмутил очередной скандал, связанный с «крестопадом».
«Хватит крестопадов!»: организаторы российского фестиваля в ОАЭ вернули символы православия на храм Василия Блаженного
Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Только один вопрос: Какие кресты ставить будем? Так решим, мирным путём или стенка на стенку? Возможен вариант "Типа пофиг!"
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5 час.
М
ММ
Они умудрились на картинке католические кресты нарисовать. По идее пофиг, но по исторической правде кресты должны совпадать с оригиналами! Нефиг уродовать картинку!
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4 час.
Генрих
А каким боком к произошедшему паскудству "...совковые многонациональные чинуши"??? Автор не мог ни лягнуть наше прошлое, при котором и кресты были на местах и Мавзолей никто не драпировал? И культуру и образование у нас возглавляют хрен его знает кто, но только не "совки"...далеко им до уровня тех, кто занимал эти должности в СССР. Лучше бы обратили внимание на то, что на День защитника Отечества в некоторых школах опять на сцене в качестве фона появились моряки-пиндосы с авианосцем США за спиной. Суки подлые и бестолковые.
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1 час.
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