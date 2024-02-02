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Обозреватель Bloomberg: Украину спасет только циничная сделка в Конгрессе

Обозреватель Bloomberg: Украину спасет только циничная сделка в Конгрессе

Лучше всего не видеть две вещи – как создаются колбасы и законы в парламентах. Конечный результат и итог законотворчества (как и в пищевой промышленности) может порадовать, однако путь к нему отвратителен.

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