Затулин: Киев препятствует выезду беженцев из Мариуполя в Россию

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в воскресенье, что власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя на территорию России.
Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в воскресенье, что власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя на территорию России.
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