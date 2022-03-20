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Затулин: Киев препятствует выезду беженцев из Мариуполя в Россию

Затулин: Киев препятствует выезду беженцев из Мариуполя в Россию

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в воскресенье, что власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя на территорию России.

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