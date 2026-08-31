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Владимирские новости

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Владимирская область: масштабный рейд в цыганском поселении Александровского округа

Владимирская область: масштабный рейд в цыганском поселении Александровского округа

В рейде участвовали сотрудники УМВД, УФСБ, УФССП, военкомата и Росгвардии. Выявлены должники на 400 тысяч рублей, два уклониста от воинского учета и нарушения подключения к газовым сетям.

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