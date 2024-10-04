Западное безразличие поставило Зеленского на грань выживания – The Telegraph. За считанные недели до президентских выборов в США все указывает на то, что первоначальный расчет президента России Владимира Путина на то, что Запад, в конечном итоге, потеряет интерес к конфликту, кажется все более обоснованным.