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Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ

Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ

Киевскому режиму Германией с начала спецоперации уже передано, а также обещано на ближайшие годы более 100 миллиардов евро, из которых более половины — прямая военная помощь.

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