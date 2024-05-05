"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока, но россияне его так и не простили

Зазнавшийс я дурак....что заслужил...то и получил...САМ ВИНОВАТ...ВИНИТЬ ТОЛЬКО СЕБЯ.

валерии темников

Кого ЗОНА на путь истинный наставила? Зеков бывших не бывает.. Кроме как лагерную субкультуру ни на сцену, ни в общество от сидельца Ефремова ожидать не стоит.