Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока, но россияне его так и не простили

"Он там умирает. Уже выпали зубы": Актер Ефремов может не дотянуть до конца срока, но россияне его так и не простили

Интересная жизнь с Vera Star В сети появилась информация, что у осужденного в 2020 году за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, очень мало шансов выйти из мест заключения живым.

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Комментарии
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v
viach
Раскаялся? Многие раскаиваются, а закон (судебное решение) надо соблюдать!
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Зазнавшийс я дурак....что заслужил...то и получил...САМ ВИНОВАТ...ВИНИТЬ ТОЛЬКО СЕБЯ.
Ответить
6 час.
валерии темников
Кого ЗОНА на путь истинный наставила? Зеков бывших не бывает.. Кроме как лагерную субкультуру ни на сцену, ни в общество от сидельца Ефремова ожидать не стоит.
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3 час.

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