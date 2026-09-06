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«Роснефть» хочет довести выпуск нефти на «Восток Ойл» до 50 млн тонн к 2030 году

«Роснефть» хочет довести выпуск нефти на «Восток Ойл» до 50 млн тонн к 2030 году

Запуск «Восток Ойла» вывел российскую нефтяную отрасль на новый этап освоения Арктики. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что поставки нефти с проекта должны существенно увеличиться в ближайшие годы.

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