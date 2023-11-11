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Российские ракеты и БПЛА поразили объекты в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях

Российские ракеты и БПЛА поразили объекты в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях

Поздно вечером 10 ноября над Украиной вновь появились российские ракеты и БПЛА-камикадзе «Герань». Информационные и околовоенные ресурсы просигнализировали о работе средств ПВО ВСУ в украинской столице и Киевской области.

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