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На Дальнем Востоке за год пресекли более 19 тысяч нарушений в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых

На Дальнем Востоке за год пресекли более 19 тысяч нарушений в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых

Прокуратурой в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2022 году пресечено более 19 тысяч нарушений законодательства в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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