На Дальнем Востоке за год пресекли более 19 тысяч нарушений в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых

Прокуратурой в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2022 году пресечено более 19 тысяч нарушений законодательства в сфере здравоохранения, охраны прав инвалидов и престарелых, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.