Гунько покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

Решение принято после поражения от ивановского «Текстильщика» в Кубке России. К ближайшему матчу команду подготовит тренер «Арсенала-2» Александр Шмаров.
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