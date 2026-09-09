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Тульские новости

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Гунько покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

Гунько покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

Решение принято после поражения от ивановского «Текстильщика» в Кубке России. К ближайшему матчу команду подготовит тренер «Арсенала-2» Александр Шмаров.

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