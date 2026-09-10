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ФИФА запретила «Сочи» регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила «Сочи» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный запрет на регистрацию новых футболистов «Сочи» из‑за просрочки платежа «Маккаби» за переход защитника Неманьи Стоича.

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