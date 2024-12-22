Новости центра компетенций.

С 09.12.2024 по 13.12.2024 в центре компетенций сварочных технологий государственного учреждения образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ проходила обучение очередная группа учащихся.
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