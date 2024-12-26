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Политика как она есть

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52-летний Джаред Лето показал фото топлес

52-летний Джаред Лето показал фото топлес

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото в откровенном образе. Серия снимков опубликована на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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