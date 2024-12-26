52-летний Джаред Лето показал фото топлес

Политика как она есть

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото в откровенном образе. Серия снимков опубликована на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).