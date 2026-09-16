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Леонид Вайсфельд: «Голдобин – один из лучших в КХЛ по уровню мастерства. Проблема – стабильность. Он бы был в НХЛ, если бы в каждом матче играл так, как с «Шанхаем»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о результативности Николая Голдобина на старте сезона КХЛ.

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