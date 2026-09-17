✊Все службы работают против «ждунов» и тех, кто сдаёт информацию противнику В Крыму усилено взаимодействие между силовыми структурами и правоохранительными органами, направленными на борьбу с лицами, предоставляющими разведывательную информацию противнику.
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