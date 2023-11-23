Ракета New Glenn компании Blue Origin отправит спутники ESCAPADE в миссии изучения Марса

Научно-исследовательское агентство NASA подтвердило, что в ходе первого пуска перспективной тяжелой ракеты New Glenn от компании Blue Origin, два спутника-кубсата миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE) будут выведены для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса.
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