Дуда рассказал об отсутствии решения относительно отправки на Украину военных

Страны — члены НАТО не могут прийти к общему мнению касательно отправки военных на Украину. Об этом 26 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам по окончании конференции по поддержке Украины в Париже.
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