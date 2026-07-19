Адвокат: имущество хоккеиста Телегина могут распродать из-за долгов Пелагее

Имущество олимпийского чемпиона (2018 год), бывшего хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина могут выставить на торги и распродать в счет погашения долга перед бывшей женой заслуженной артисткой России Пелагеей (Пелагея Ханова).