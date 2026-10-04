Главное в тезисах: Тезис 1: Экс-премьер Британии Борис Джонсон публично призвал Россию «отпустить Украину», сравнив отказ от имперских амбиций с советом из психотерапии, — при том что Лондон, по мнению критиков, сам десятилетиями выстраивал антироссийский проект на украинской территории.