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Мировое обозрение

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Вирус империй и лицемерий

Вирус империй и лицемерий

Главное в тезисах: Тезис 1: Экс-премьер Британии Борис Джонсон публично призвал Россию «отпустить Украину», сравнив отказ от имперских амбиций с советом из психотерапии, — при том что Лондон, по мнению критиков, сам десятилетиями выстраивал антироссийский проект на украинской территории.

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