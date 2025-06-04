В Тульской области мотоциклист выехал на встречку и столкнулся со «Шкодой»

Утром 3 июня на 4-м километре автодороги «Алексин — Егнышовка — Ламоново» в Алексинском районе 27-летний местный житель на мотоцикле «РегулМото» столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 41-летнего водителя.
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