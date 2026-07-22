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Безопасность на дороге: Госавтоинспекция Твери провела урок в лагере «Чайка»

Безопасность на дороге: Госавтоинспекция Твери провела урок в лагере «Чайка»

Сотрудники Госавтоинспекции Твери провели урок дорожной безопасности в детском лагере «Чайка». 21 июля 2026 года сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери провели занятия по безопасности дорожного движения в детском загородном лагере «Чайка».

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