Известный писатель и юморист с иронией оценил брак Петросяна и Брухуновой: “У одной бокал хорошего вина, а у другого — таблетки и капли”

Брак известного российского юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой, разница в возрасте которых составляет внушительные 44 года, продолжает привлекать внимание общественности и вызывать дискуссии.
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