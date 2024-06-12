Константинов: в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка

В Крыму национализировали активы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Соответствующее заявление сделал председатель регионального парламента Владимир Константинов, который стал собеседником РИА Новости.
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