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Офтальмолог Аскерова: зрению вредят не гаджеты, а их неправильное использование

Офтальмолог Аскерова: зрению вредят не гаджеты, а их неправильное использование

Негативное влияние гаджетов на глаза объясняется их неправильным использованием. При соблюдении определенных правил они не будут ухудшать зрение, отметила врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова.

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