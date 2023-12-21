Офтальмолог Аскерова: зрению вредят не гаджеты, а их неправильное использование

Негативное влияние гаджетов на глаза объясняется их неправильным использованием. При соблюдении определенных правил они не будут ухудшать зрение, отметила врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова.
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