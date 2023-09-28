Джеффри Сакс: «Я готов одолжить Путину и Байдену свой телефон, только бы начались переговоры!»

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс дал большое интервью профессору Венского университета Хайнцу Гартнеру, в котором он поделился своими взглядами на внешнюю политику США и ситуацию в мире, дал свои прогнозы относительно конфликта на Украине.
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