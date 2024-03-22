Юрист назвал возможную причину досрочного освобождения Шакро Молодого

Исследователь тюремной субкультуры, кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин в пятницу, 22 марта, в разговоре с «Известиями» допустил, что Захария Калашова, известного в преступных кругах как Шакро Молодой, могли освободить из-за проблем со здоровьем.
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