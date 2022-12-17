У Романова «минус 3» в матче с «Аризоной». После броска Келлера шайба попала ему в пах и отскочила в ворота Сорокина

У Романова «минус 3» в матче с «Аризоной». После броска Келлера шайба попала ему в пах и отскочила в ворота Сорокина

Александр Романов набрал «минус 3» в матче с «Аризоной». «Айлендерс» уступили «Койотис» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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